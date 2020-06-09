إنطلاق المرحلة الثانية من المهرجان الدولي الشرقي بجنيف

ستنظم المرحلة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي FIFOG 2020 عبر الأنترنت خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 جوان 2020، مرحلتها الثانية، عبر الأنترنت.

ويعرض المهرجان بعض النجوم على الشبكة أفلام قصيرة معارض ورقص مجانا كما هو الحال بالنسبة لكل التظاهرات FIGFOG عبر الأنترنت

وتضم المنافسة الأفلام القصيرة 14 فيلما من 14 بلد، ستبث فيها لجنة مكونة من 06 أعضاء من بلدان ومهن مختلفة، ستمنح كلا من الجائزة الذهبية والفضية للمهرجان.

كما سيتم منح ومنح المهرجان فرصة مشاهدة أو إعادة مشاهدة أفضل 14 فيلم قصير للطبعات السابقة من 14 بلد.

وسيكون بإمكان الجمهور التصويت لأفضل فيلم والذي سيحصد جائزة الجمهور لطبعة 2020.

كما سيحظى الأطفال بحصتهم من المهرجان عبر 6 أفلام من 6 بلدان مختلفة، بالتعاون مع جمعية لقاءات وثقافات في العالم العربي (RCMA) وجمعية تدريس اللغة العربية للأطفال (ELAPE) ويجمع هذا البرنامج بين التسلية والتعليم.

وسيتم بث المعرض الفني التقليدي كذلك عبر الأنترنت، حيث تستضيف طبعة هذه السنة لمهرجان FIFOG، الفنانة التشكيلية الفرانكو-جزائرية عقيلة دهاش، والمصور الفوتوغرافي الجزائري أحمد أيت يسعد الذي يسلط الضوء بصوره على الدور الذي لعبته نساء الجزائر خلال ثورة 22 فيفري 2019 اللطيفة.

كما يقدم مهرجان FIFOG– بالتعاون مع المهرجان الدولي للرقصات الفلكلورية السويسرية (Esquisse d’Orient)، درسا مدخليا في الرقص الشرقي عبر الأنترنت.

للتذكير، لا يزال البرنامج الدراسي للمهرجان قيد الإنجاز ولقد تم تأجيل العروض في القاعات بما فيها الأفلام الطويلة، إلى خريف 2020، باعتبار تطورات الظرف الصحي.