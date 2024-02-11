إنطلاق المسابقة الوطنية “طالب صاحب مؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة”

إنطلقت أمس، فعاليات الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية “طالب صاحب مؤسسة ناشئة ومصغرة”. من تنظيم المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، بغية جعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الإبتكار وريادة الأعمال الجامعية، أحمد مير، أن هذه المسابقة من شأنها المساهمة في نشر الفكر المقاولاتي في الوسط الجامعي. مضيفا أنها تنسجم مع مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل بناء جامعة من الجيل الرابع. قائمة على جودة التعليم، البحث العلمي والابتكار، والجامعة المتصلة بمحيطها.

كما كشف مير، أن استراتيجية الوزارة المتمثلة في “شهادة- مؤسسة ناشئة، شهادة- براءة اختراع”. مكنت من تحقيق 6 آلاف مشروع، من بينها 405 تحصلت على وسم “لابل” مشروع مبتكر. وتسجيل 1400 طلب براءة اختراع، واستحداث 186 مؤسسة فرعية.

بدوره، أبرز الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، رياض بوخبلة، أن المسابقة “تعمل على تدعيم الطلبة لإنشاء مؤسساتهم الخاصة والمساهمة في خلق مناصب العمل، وكذا تقديم الحلول للإشكالات الاقتصادية القائمة”.

وتستهدف هذه المسابقة، الطلبة والباحثين المسجلين في الجامعات الجزائرية، فضلا عن طلبة الجالية الوطنية بالخارج والطلبة الدوليين المتمدرسين بالجامعات الجزائرية. كما تشترط في المشاركين تقديم أفكار قابلة للتحول إلى مؤسسات ناشئة أو مصغرة.