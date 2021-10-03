إنطلاق المسابقة الوطنية للإلتحاق بأسلاك إدارة الشؤون الدينية والأوقاف

انطلقت اليوم الأحد، الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف للعام الدراسي 2021-2022 .

وجرت هذه المسابقة التي ستدوم إلى غاية يوم غد الإثنين، على مستوى 13 معهدا وطنيا.

وحسب بيان الوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي للمترشحين الحاضرين في اليوم الأول 2080 مترشحا، يتنافسون على 450 منصبا موزعة على أربعة رتب هي: رتبة إمام مدرس، رتبة أستاذ التعليم القرآني، رتبة مؤذن، رتبة قيم.