إنطلاق الندوات الجهوية للتحوّل الرقمي بقطاع التربية غدا

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تاريخ إنطلاق الندوات الجهوية للتحول الرقمي في قطاع التربية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الندوات الجهوية للتحول الرقمي ستنطلق غدا الأحد. وستكون عبر 4 ولايات. فبولاية قسنطينة ستكون بقاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي الولائي، ورقلة بمعهد تكوين مستخدمي التربية.

أما بالغرب الجزائري فستكون بولاية وهران على مستوى ثانوية العقيد لطفي، وبالوسط على مستوى ولاية تيبازة بقاعة المحاضرات بمقر الولاية.

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