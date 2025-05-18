إعــــلانات
فن وثقافة

إنطلاق الورشة الإقليمية والدولية حول حفظ وتثمين المتاحف

بقلم نادية بن طاهر
إنطلاق الورشة الإقليمية والدولية حول حفظ وتثمين المتاحف
  • 21
  • 0

أشرف انطلاق وزير الثقافة والفنون زهير بللو، اليوم الأحد، على إنطلاق الورشة الإقليمية والدولية حول حفظ وتثمين المتاحف، بقصر الثقافة مفدي زكريا.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، يختتم هذا الحدث، شهر التراث الثقافي 2025، ويحتفي باليوم العالمي للمتاحف. بمشاركة خبراء من إفريقيا وأوروبا، وبحضور ممثلي اليونسكو والألسكو.

ويحمل هذا الحدث شعار: “الذاكرة تلتقي بالخبرة.. والمتاحف تُعيد صياغة دورها في المجتمع”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/dmRfa
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر