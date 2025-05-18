أشرف انطلاق وزير الثقافة والفنون زهير بللو، اليوم الأحد، على إنطلاق الورشة الإقليمية والدولية حول حفظ وتثمين المتاحف، بقصر الثقافة مفدي زكريا.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، يختتم هذا الحدث، شهر التراث الثقافي 2025، ويحتفي باليوم العالمي للمتاحف. بمشاركة خبراء من إفريقيا وأوروبا، وبحضور ممثلي اليونسكو والألسكو.

ويحمل هذا الحدث شعار: “الذاكرة تلتقي بالخبرة.. والمتاحف تُعيد صياغة دورها في المجتمع”.