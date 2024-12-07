إنطلاق امتحانات السداسي الأول في هذا التاريخ

أعلنت عدد من المؤسسات الجامعية أن موعد انطلاق امتحانات السداسي الأول سيكون بعد عطلة الشتاء مباشرة. مع ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة للانتهاء من الامتحانات التطبيقية والموجهة قبل 19 ديسمبر الجاري.

وقد حددت عدد من المؤسسات الجامعية تاريخ 6 جانفي موعد انطلاق الامتحانات، مغ ضرورة صب النقاط مباشرة بعد عملية التصحيح عبر منصة “بروغرس”.

للتذكير يمكن النجاح في السداسي إذا تحصل الطالب على كل الوحدات التعليمية “UE”. وتحصل الطالب على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 عن طريق تعويض المعدلات المحصل عليها في كل وحدة تعليمية وفق معاملها.

كما يسمح لكل طالب لم يتحصل على السداسي بالتسجيل في الامتحان الاستدراكي بالتقدم لامتحانات مواد الوحدة التعليمية (UE) غير المحصل عليها. والتي حصل في موادها على نقاط أقل من 10/20.

كما أن نقطة الامتحان النهائي تُستبدل بنقطة الامتحان الاستدراكي. أما النقاط الأخرى فيحتفظ بها كما هي.

وإذا لم يتحصل الطالب على السداسي بعد الدورة الاستدراكية، فإنه يحتفظ بالوحدات التعليمية (UE). التي تحصل فيها على معدل يساوي أو يفوق 10/20.

ومن جهة أخرى، فإن الطالب، ينتقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية إذا حصل على سداسيين في السنة ضمن نفس المسار. وحصل على 50 بالمائة على الأقل من أرصدة السنة الأولى. وهذا بعد استشارة الفريق البيداغوجي.

كما أن الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ينتقل فيها الطالب إذا حصل على أربعة سداسيات من نفس مسار التكوين.

وحصل على 80 بالمائة على الأقل من أرصدة السنتين الأوليتين. ومع حصوله على كل الوحدات التعليمية(UE) للسداسيات الأربعة.