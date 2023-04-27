إنطلاق امتحانات السداسي الثاني في هذا التاريخ

أعلنت عدد من جامعات الوطن أن انطلاق امتحانات السداسي الثاني سيكون في الأسبوع الثالث من شهر ماي القادم. كما أن البعض منها على غرار جامعة الجزائر 3 حددتها يوم 21 ماي .

وكانت الكليات لمختلف التخصصات قد قامت باجتماع هذا الأسبوع مع ممثلي الطلبة والأساتذة. لمعرفة مدى تقدم سير الدروس خلال السدسي الثاني ، ومنه تحديد تاريخ الإمتحانات ،لمدة 15 يوما كاملة .

هذا و يمكن النجاح في السداسي إذاتحصل الطالب على كل الوحدات التعليمية (UE). وتحصل الطالب على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 عن طريق تعويض المعدلات المحصل عليها في كل وحدة تعليمية وفق معاملها.

كما يسمح لكل طالب لم يتحصل على السداسي بالتسجيل في الإمتحان الاستدراكي. بالتقدم لامتحانات مواد الوحدة التعليمية (UE) غير المحصل عليها والتي حصل في موادها على نقاط أقل من 10/20.

كما أن نقطة الإمتحان النهائي تستبدل بنقطة الإمتحان الإستدراكي، أما النقاط الأخرى فيحتفظ بها كما هي.

وإذا لم يتحصل الطالب على السداسي بعد الدورة الإستدراكية، فإنه يحتفظ بالوحدات التعليمية (UE)التي تحصل فيها على معدل يساوي أو يفوق 10/20.

من جهة أخرى فإن الطالب ،ينتقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية إذا حصل على سداسيين في السنة ضمن نفس مسار التكوين وحصل على 50 بالمائة على الأقل من أرصدة السنة الأولى، وهذا بعد استشارة الفريق البيداغوجي.

كما أن الإنتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ينتقل فيها الطالب اذا حصل على أربعة سداسيات من نفس مسار التكوين.

و حصل على 80 % على الأقل من أرصدة السنتين الأوليتين، ومع حصوله على كل الوحدات التعليمية(UE) للسداسيات الأربعة.