إنطلاق امتحان “باك blanc” غدا الأحد

يجتاز، بداية من الغد الأحد، التلاميذ المترشحون لامتحان البكالوريا اختبارات الفصل الثالث أو ما يسمى بـ”باك blanc”، لمدة 5 أيام. وهذا بنفس إجراءات الامتحان الرسمي حتى يتم تحضيرالتلميذ نفسيا للامتحان الرسمي .

وحسب المعلومات المتوفرة فإن المؤسسات التربوية خاصة في الطور الثانوي قد استكملت البرنامج الدراسي بنسبة 100 بالمائة. وهو ما يسمح بمراجعة مريحة للتلاميذ خاصة وأن الموسم الدراسي الحالي لم يشهد اضرابات. بفضل سياسة الحوار مع الشريك الاجتماعي التي انتهجتها وزارة التربية بقيادة الوزير عبد الحكيم بلعابد.

هذا ويجتاز التلاميذ امتحان البكالوريا في الفترة الممتدة من 11 الى 15 جوان القادم عبر كل ولايات الوطن . من جهة أخرى تنطلق بعد غد الاثنين إمتحانات الفصل الثالث للسنة الرابعة متوسط. وهذا على مدار ثلاثة أيام ،في انتظار الإمتحان الرسمي الذي سينطلق في الفترة الممتدة من 5 الى 7 جوان .