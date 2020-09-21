إنطلاق أول عملية تصدير للمنتجات المصنعة بالجزائر نحو إسبانيا

سيتم، اليوم الإثنين، إطلاق أول عملية تصدير للمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية المصنعة محليا نحو دولة إسبانيا.

ويتعلق الأمر بمنتجات “أل جي” المصنعة في الجزائر، التي يتم صنعها بالشراكة مع مؤسسة “بومار كومباني”.

حيث تعتبر أرضية التصدير هذه الأول من نوعها، من حيث تصدير منتج جزائري الصنع مئة بالمائة في هذا المجال نحو الخارج.

وسيشرف وزير التجارة، كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، على إعطاء إشارة انطلاق أول عملية تصدير منتجات شركة “ألجي LG” المصنعة بالجزائر نحو دولة اسبانيا.

وستكون عملية الإنطلاق الرسمي لعملية التصدير من وحدة إنتاج شركة بومار كومباني الواقعة بمنطقة الشعيبية، أولاد الشبل بئر توتة الجزائر.