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أخبار الجزائر

إنطلاق برنامج الرحلات الخاص بالعبارة ” سرايدي ” بهذه الأسعار

بقلم م .فيصل
إنطلاق برنامج الرحلات الخاص بالعبارة ” سرايدي ” بهذه الأسعار
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن برنامج الرحلات لموسم إصطياف 2023 الخاص بالعبارة “سرايدي “.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries عبر حسابها على الفيسبوك، إنطلاق برنامج الرحلات الخاص بالعبارة ” سرايدي ” إبتداءا من 1 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2023. ومن الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الساعة 18:30 مساء.

وحدد الشركة سعر رحلات من وهران إلى مستغانم بـ 800 دينار بالنسبة للبالغين. فيما تحتسب تسعيرة الأطفال الأقل من 12 سنة بـ 400 دينار.

رابط دائم : https://nhar.tv/ECdtt
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