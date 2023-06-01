إنطلاق برنامج الرحلات الخاص بالعبارة ” سرايدي ” بهذه الأسعار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن برنامج الرحلات لموسم إصطياف 2023 الخاص بالعبارة “سرايدي “.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries عبر حسابها على الفيسبوك، إنطلاق برنامج الرحلات الخاص بالعبارة ” سرايدي ” إبتداءا من 1 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2023. ومن الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الساعة 18:30 مساء.

وحدد الشركة سعر رحلات من وهران إلى مستغانم بـ 800 دينار بالنسبة للبالغين. فيما تحتسب تسعيرة الأطفال الأقل من 12 سنة بـ 400 دينار.