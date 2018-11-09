إنطلاق بطولة افريقيا للأمم للكوان كي دو بالقاعة البيضاوية

انطلقت اليوم الجمعة, المنافسات الفنية للطبعة الثالثة من بطولة افريقيا للأمم للكوان كي دو, بالقاعة البيضاوية (المركب الاولمبي محمد بوضياف-الجزائر).

ويشارك خلال هذه الطبعة العديد من المصراعين القادمين من مختلف الدول على غرار الجزائر (البلد المنظم), السنغال, كوت ديفوار والغابون.

وخصص الجزء الأول لهذا الموعد للمنافسات الفنية والتي ضمت في برنامجها: صنف الحزام الأسود (الدرجة الأولى), صنف الحزام الأسود (الدرجة الثانية والرابعة – ذكور واناث), الكهول (رجال), منافسات متزامنة حسب الفرق, كو فو داو حزام أسود (درجة الأولى), حاملي الحزام الأسود (الدرجة الثانية والرابعة) وعروض بأسلحة تقليدية.

وتستمر منافسات البطولة الافريقية, مساء اليوم الجمعة, بالجزء الثاني من المنازلات. ويتعلق الأمر ب المنتخبات الوطنية, منازلات مصنفة و حزام أسود (رجال وسيدات). وستشهد المنافسة مشاركة مصارعين من الجزائر, الغابون, السنغال, مالي, المغرب, مصر, بوركينا فاسو, كوت ديفوار والكونغو.

وبعد نهاية منازلات الجمعة, سينظم حفل تسليم الميداليات للفائزين لكل فئة، وسيخصص اليوم الثاني (السبت) للنسخة السابعة من البطولة الدولية حسب الأندية والتي سيتشهد مشاركة ثمانية أندية جزائرية. ويتعلق الأمر ب: نادي بلعباس, مولودية جسر قسنطينة, نادي بلدية الجزائر الوسطى, رائد حاسي بحبح, عيسات ايدير (الحراش), نادي السحاولة, داد باب الوادي ونادي عين الدفلى خلال الطبعة الماضية من هذه المنافسة الدولية الخاصة بالأندية التي جرت بالغابون في 2017, عادت الكلمة للجزائر التي شاركت في الدورة بأربعة فرق هي نادي عيسات ايدير (الحراش), مولودية جسر قسنطينة, نادي بلدية الجزائر الوسطى وجمعية بوزريعة