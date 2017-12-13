إنطلاق بطولة الشرطة العربية لإختراق الضاحية بالقاعة البيضاوية

إنطلقت صباح اليوم الأربعاء، بطولة الشرطة العربية لإختراق الضاحية بالقاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، تحت رعاية اللواء المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل.

حيث تنظم المديرية العامة للأمن الوطني بطولة الشرطة العربية لإختراق الضاحية، تحت إشراف الإتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وتستضيف الجزائر هذه البطولة في الفترة الممتدة من 12 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ويشارك في هذه البطولة 14 دولة عربية، منخرطة في الإتحاد العربي للشرطة ويتعلق الأمر بكل من: الأردن، تونس، فلسطين، السودان، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، اليمن، جيبوتي والجزائر البلد المضيف.

وكان اللواء هامل على رأس الحضور في القاعة البيضاوية صباح اليوم الأربعاء