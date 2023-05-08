إنطلاق بكالوريا الرياضية للمترشحين الأحرار والنظاميين

إنطلقت أمس امتحانات بكالوريا الرياضية للمترشحين الأحرار، والنظاميين دورة 2023. حيث تم إجراء الإمتحان على مستوى المؤسسات التربوية لكل تلميذ نظامي . وعلى مستوى المركز الرياضية الجوارية بالنسبة للمترشحين الأحرار .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أون لاين “فإن امتحان التربية البدنية بالنسبة للمترشحين النظاميين. يحتسب فيه نقاط الفصول الثلاث مقسمة على 3. عكس ماكان سابقا أين كان التلاميذ ،يجتازون إمتحانا تقنيا يتم فيه إحتساب نقطة واحدة. كما جاء هذا الإجراء كي يتمكن التلاميذ من أخذ قسط من الراحة وكذا إيجاد الوقت من أجل المراجعة .والتحضير لامتحان شهادة البكالوريا المقرر شهر جوان القادم .

كما أكدت الوزارة في هذا الصدد أنه في إطار تنظيم امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2023 .فإن علامات التربية البدنية والرياضية في هذين الإمتحانين ،يتم احتسابها باعتماد معدل علامات الفصل الأول والفصل الثاني والثالث لمادة التربية البدنية. أما التلاميذ الذين لا يظهرون الكفاءة في ممارسة الرياضة ، فتسجل بدل العلامة عبارة ” معفى ” في بطاقة التنقيط النهائي .

للتذكير فان المترشحين المعنيين بإمكانهم سحب استمارة التربية البدنية والرياضية الخاصة بالمترشحين الأحرار من الموقع. وهذا قصد ملئها والتأشير عليها من قبل الطبيب، كما أنه بإمكان التلاميذالذين يقدمون مبررات مرضية التسجيل وبعد ذلك تقديم المبرر، شريطة أن تكون الشهادة الطبية المقدمة ممضية من قبل طبيب محلف.