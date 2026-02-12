إنطلاق بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ونادي أوتوهو

انطلقت صباح اليوم الخميس، عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع فريق شباب بلوزداد، وضيفه نادي أوتوهو الكونغولي.

وأعلمت إدارة فريق شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، أنصار الفريق، امكانية مباشرتهم اقتناء تذاكر هذه المبارة.

كما أوضح مسؤولي النادي البلوزدادي، بأن عمليت بيع التذاكر، تتم مثل العادة، عبر المنصة الرقمية “ديجي ديكت”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، ونادي أوتوهو الكونغولي، برسم الجولة السادسة والاخيرة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، مقررة يوم الأحد المقبل بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.