إنطلاق تجارب المطاعم العائمة بميناء الصابلات

انطلقت التجارب الخاصة بالمطاعم العائمة بميناء الصابلات، صبيحة اليوم الثلاثاء، تحضيرا لبداية استغلاله قريبا.

وتأتي هذه الخطوة، بعد سلسلة الاجتماعات الدورية لوزير النقل بالقائمين على المشروع.

وعرفت تجارب اليوم، استغلال باخرة الدلفين التي رست على رصيف ميناء الصابلات بعد أن تم بالأمس ربط الميناء بالماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، وكذا اتمام مختلف أشغال التهيئة ووضع التجهزات الخاصة بالمتدخلين من خفر السواحل وأجهزة الأمن والحماية المدنية والبناية الخاصة بشركة تسيير موانئ الصيد البحري والنزهة المسيرة لهذه المنشأة التي من شأنها تحسين الواجهة البحرية للعاصمة

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