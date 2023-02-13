إنطلاق تحضيرات عملية جمع جلود أضاحي العيد هذه السنة

شرعت وزارة الصناعة على غرار السنوات الماضية، على تنظيم عملية جمع جلود الأضاحي لسنة 2023. وذلك في إطار مساعي تثمين فرعي النسيج والجلود.

وحسب بيان للوزارة، فقد شرعت الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع كل الأطراف المعنية المتدخلة في هذه العملية. في تحضيرات هذه العملية عبر تنظيم سلسلة من لقاءات العمل لتسطير برنامج عمل خاص بالتحضيرات لعمليه جمع الجلود والصوف لعيد الأضحى 2023 في طبعتها الرابعة. وتحديد الطريقة المنهجية المعتمدة لخلق آلية وطنية دائمة (Un dispositif durable). خاصة بعملية جمع وتثمين الجلود والصوف لإعادة بعث هذا الفرع من جديد.

كما تتم هذه العملية بالتنسيق والتعاون مع كل الأطراف المعنية المتدخلة في هذه العملية. ويتعلق الأمر بمختلف القطاعات وزارية، المديريات الولائية للصناعة والفلاحة والبيئة. بالإضافة كذلك إلى المؤسسات الصناعية، المدابغ، المجمعين لمادة الجلود والصوف، الهيئات المعنية والجمعيات المهنية واللجان المحلية الولائية وكذا المجتمع المدني عبر مختلف ولايات الوطن.