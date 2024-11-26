إنطلاق تسجيلات البيام والباك اليوم

إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، التسجيلات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم المتوسط “البيام” و البكالوريا.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أعلنت أن موعد تسجيلات امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا 2025، ستنطلق يوم 26 نوفمبر الحالي.

وقالت الوزارة، إنّ التسجيلات ستنطلق على الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية منتصف الليل من يوم 25 ديسمبر المقبل.

وتخص العملية كافة التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية العمومية والخاصة والمترشحين الأحرار.

كما أن العملية تتم بملء استمارة التسجيل الإكتروني المتاحة في النظام المعلوماتي للوزارة. وعبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات دون تقديم أي ملف ورقي.

وتتم العملية في المؤسسات التعليمية بالنسبة للمتمدرسين، عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لقطاع التربية. ويتكفل مديرو المؤسسات التعليمية بتسجيل التلاميذ المعنيين بهذين الامتحانيين.

كما يتم التسجيل بالنسبة للمترشحين الأحرار بملء الاستمارة الإلكترونية عبر الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات bac.onec.dz وbem.onec.dz.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة إنشاء حسابات شخصية لكل مترشح تستعمل في دفع حقوق التسجيل، ومراجعة البيانات وسحب الاستدعاءات.

الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل

كما يتم دفع حقوق التسجيل عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها، باستعمال البطاقة النقدية “الذهبية” لبريد الجزائر. وباستخدام حساب المترشح المنوّه به أعلاه (اسم المستخدم، كلمة المرور) بالولوج إلى المواقع الآتية:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين: عن طريق الرابط https://epay.education.dz

وبالنسبة للمترشحين الأحرار: عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

https://bem.onec.dz،أو https://bac.onec.dz