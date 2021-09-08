إنطلاق تسجيلات التعليم والتكوين عن بعد يوم 15 سبتمبر

أعلن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد اليوم الثلاثاء، أن التسجيلات الخاصة بالتلاميذ الجدد للسنة الدراسية، 2020/2021، ستنطلق بداية من تاريخ 15 سبتمبر عبر الموقع الإلكتروني للديوان.

وأوضح الديوان عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن التسجيلات الخاصة بالتلاميذ المسجلين سابقا، ستنطلق بعد الإعلان عن الدورة الإستدراكية.

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