إنطلاق تسجيلات السنة الأولى إبتدائي والتحضيري بداية من 1 أفريل

تخصّ الأطفال المولودين سنتي 2015 و 2016

أعلنت وزارة التربية الوطنية، بأن عملية التسجيل الخاصة بتلاميذ السنة الأولى ابتدائي والتحضيري، ستنطلق يوم 1 أفريل المقبل وتستمر إلى غاية 30 جوان القادم، وتخصّ هذه العملية، الأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2015 بالنسبة للسنة الأولى ابتدائي، والأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2016 بالنسبة للتحضيري، حسب الأماكن المتوفرة في كل مؤسسة تربوية.

ووجهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة إلى مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، ومنه إلى مديري المؤسسات الابتدائية، أمرتهم من خلالها بالشروع في عملية التسجيل في غرّة أفريل، وهذا عملا بالقانون التوجيهي للتربية رقم ٠٤ / ٠٨ المؤرخ في 23 /01 / 2008 و بمقتضى القرار رقم 07 المؤرخ في 14 مارس 2016، الذي يحدد شروط تسجيل التلاميذ في مؤسسات التربية والتعليم وكيفية فتح ومسك ملفاتهم المدرسية.

ويأتي هذا القرار، بناءً على تعليمة وجهتها الوزارة إلى مديريات التربية ومفتشي التربية الابتدائية للمتابعة بخصوص التسجيل في التحضيري والأولى ابتدائي 2022، بعدما جنّدت الوصاية مديري المدارس الابتدائية لفتح باب التسجيل لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي وتلاميذ قسم التحضيري المستوفين للشروط القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار، التدابير اللازمة التي ينبغي اتباعها في عملية تسجيل التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي، والذين بلغوا سن التمدرس الإجباري.

ويتكون الملف بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى من شهادة الميلاد، استمارة التسجيل المعتمدة، صورتان شمسيتان، نسخة من الدفتر الصحي ووثيقة تثبت إقامة الوالدين في المقاطعة الجغرافية للمدرسة.

أما بالنسبة للتلاميذ الذين يتم تسجيلهم في التحضيري، فيتكون الملف من شهادة الميلاد، استمارة التسجيل، صورتان شمسيتان، صورة الصفحة رقم 4 من الدفتر الصحي، وبطاقة إقامة للوالدين.

كما اشترطت الوزارة على مديري الابتدائيات، ألا يتجاوز عدد التلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية 25 تلميذا، وفقا للمعايير البيداغوجية المعمول بها، كما أمرت مفتشي إدارة المواد بمتابعة ملف الأقسام التحضيرية عن كثب.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مديري التربية ومديري المؤسسات الابتدائية، إضافة إلى مفتشي إدارة الابتدائيات، سيعقدون لقاءات قبل 17 جويلية، أي قبل خروج الإداريين في عطلة، وهذا قصد ضبط القوائم النهائية للتلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية وأقسام السنة الأولى ابتدائي.

من جهة أخرى، ألزمت وزارة التربية، مديري المؤسسات التربوية، بضرورة تقديم حصيلة التسجيلات الخاصة بشهر أفريل وماي وجوان، علما أن آخر أجل للتسجيلات سيكون يوم 30 جوان القادم.