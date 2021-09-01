إنطلاق تصوير الجزء الجديد من المسلسل الشهير “المؤسس عثمان”

إنطلق تصوير الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الشهير خاصة في الوطن العربي، “المؤسس عثمان”، من بطولة النجم التركي بوراك أوزجيفيت .

للإشارة، انسحبت الممثلة التركية سيراي كايا من مسلسل “المؤسس عثمان”، كاشفة إن السبب يعود إلى أنه متعب ويتم تصويره في ظروف صعبة.

وقالت الفنانة: “الآن أريد أن أستمتع بالعطلة ويجب أن أرتاح، لدي عرض أو عرضين لمسلسلات تلفزيونية ورقمية، لكني لست مستعجلة، سأقيم السيناريوهات أثناء عطلتي، لكن ليس لدي مشروع جديد مؤكد حتى الآن”.

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