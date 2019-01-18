إنطلاق تصوير فيلم الشاعر الأمازيغي سي محمد أومحند غدا بتيزي وزو

الفيلم سيصور جمعة الصهاريج في تيزي وزو، ويخرجه المخرج علي موزاوي.

الذي اختار عددا من الولايات لتصوير مشاهد الفيلم الذي يروي تاريخ أكبر الشعراء التراث الأمازيغي الجزائري.

غدا السبت، أنتقل إلى #جمعة الصهاريج (تيزي وزو) لإعطاء إشارة انطلاق تصوير الفيلم السينمائي الذي يروي سيرة وتاريخ الشاعر الأمازيغي الكبير #سي محمد أومحند.. أحد أكبر الشعراء في التاريخ والتراث الأمازيغي الجزائري. مخرج الفيلم #علي موزاوي، اختار عددا من الولايات لتصوير مشاهد الفيلم. pic.twitter.com/ulZEIXTMmG

— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) January 18, 2019