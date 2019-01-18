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إنطلاق تصوير فيلم الشاعر الأمازيغي سي محمد أومحند غدا بتيزي وزو

فن وثقافة
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إنطلاق تصوير فيلم الشاعر الأمازيغي سي محمد أومحند غدا بتيزي وزو
بقلم مصطفى.ق

سيشرف غدا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على انطلاق تصوير الفيلم الذي يروي سيرة وتاريخ الشاعر الأمازيغي سي محمد أومحند.

الفيلم سيصور جمعة الصهاريج في تيزي وزو، ويخرجه  المخرج علي موزاوي.

الذي اختار عددا من الولايات لتصوير مشاهد الفيلم الذي يروي تاريخ  أكبر الشعراء التراث الأمازيغي الجزائري.


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