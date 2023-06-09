إنطلاق تصوير فيلم ساقية سيدي يوسف وهذا موعد عرضه

إنطلق أمس الخميس، تصوير فيلم قصير بعنوان “الساقية” يروي القصف الذي تعرضت له قرية ساقية سيدي يوسف بتونس، من طرف طائرات الجيش الاستعماري الفرنسي عام 1958.

وبدأت عملية تصوير هذا الفيلم القصير بولاية عين الدفلى، بالموقع الأثري “الخربة” الواقع ببلدية العامرة، بحضور والي الولاية، عبد الغني فيلالي.

وأوضح مخرج الفيلم مهدي تساباست في تصريحات لوكالة الأنباء، أن فيلم “الساقية” يتناول قصف طائرات الاستعمار الفرنسي لقرية ساقية سيدي يوسف التونسية يوم 8 فبراير 1958. من خلال قصة أم وطفليها نصيرة وإبراهيم.

ويروي الفيلم على مدار 30 دقيقة، قصة هذه العائلة منذ شروعها في عبور مدينة سوق أهراس إلى القرية التونسية مرورا بخط موريس. إلى غاية وصولها في اليوم الموالي إلى ساقية سيدي يوسف.

حين بدأ الجيش الفرنسي في قصف المنطقة بالقنابل ليقتل سكانها. من بينهم الأم الجزائرية وابنها الصغير. حيث لم ينجو من المجزرة سوى الطفلة نصيرة.

وأضاف المخرج أن بداية هذا الفيلم القصير ستكون من خلال ومضات قصيرة تسترجع من خلالها نصيرة، التي أصبحت مختصة في الآثار. ذكريات رحلة عائلتها.

وحول موعد عرض الفليم، قال مخرج الفليم، أنه يتوقع أن يتم عرضه خلال شهر جويلية المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.