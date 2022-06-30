إنطلاق تظاهرة الأيام الأولى للمسرح المتوسطي بوهران

انطلقت تظاهرة الأيام الأولى للمسرح المتوسطي بوهران، على هامش ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، وذلك بمسرح عبد القادر علولة.

وحسب موقع الإذاعة الجزائرية، تعرف هذه التظاهرة الفنية، مشاركة فرق من 5 دول متوسطية. وهي الجزائر ومصر وفرنسا وتونس وإيطاليا.

وأوضح محافظ التظاهرة ومدير المسرح الجهوي لوهران مراد سنوسي، أن هذه التظاهرة كانت حلما بالنسبة للقائمين على المسرح الوطني ككل.

مشيرا إلى أنه يهدف إلى أن تصبح هذه التظاهرة دولية بصيغة دورية.

وبخصوص المشاركة الجزائرية تمثلت في فرقتي المسرحين الجهويين لوهران وتيزي وزو.

وكانت بداية تظاهرة الأيام الأولى للمسرح المتوسطي بعرض مسرحية “معروض للهوا ” للكاتب والمخرج محمد بختي .

هذا وتستمر أيام المسرح المتوسطي بوهران إلى الخامس من جويلية القادم.

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