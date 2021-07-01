إنطلاق تظاهرة رياضية لفائدة المحبوسين بالمؤسسات العقابية هذا السبت بالبليدة

يشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، على إعطاء إشارة إنطلاق تظاهرة رياضية لفائدة المحبوسين بالمؤسسات العقابية. بالتنسيق مع جمعية أولاد الحومة الرياضية، الناشطة في مجال إعادة إدماج المحبوسين. هذا السبت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل البليدة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وستنظم جمعية أولاد الحومة التي يرأسها الحكم الدولي السابق عبد الرحمان برقي، برنامجا متنوعا لفائدة المحبوسين. يتضمن تنظيم دورات ونشاطات رياضية وترفيهية على غرار كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الشطرنج، تنس الطاولة وبابي فوت. على مستوى عدة مؤسسات عقابية.

وسيدوم هذا النشاط شهراً ونصف، وسيختتم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمجاهد 20 أوت 2021. ويدخل ضمن مساهمة فعاليات المجتمع المدني في تنشيط وإعادة إدماج المحبوسين. وهي فرصة لتنشيط وتوعية المحبوسين بعد نهاية الموسم الدراسي والتكويني ونهاية كافة إمتحانات نهاية السنة. وسانحة لأجل الإحتفال بمختلف الأيام والأعياد الوطنية والتاريخية.

وتجدر الإشارة إلى أنه، تم تسجيل 196 جمعية، وطنية ومحلية، نشطة على مستوى المؤسسات العقابية. في مختلف المجالات التضامنية والاجتماعية، الرياضية، الثقافية، الحرفية.