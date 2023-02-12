إنطلاق تكوين الطلبة الحاملين لمشاريع مؤسسات ناشئة بداية من هذا التاريخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم الشروع في عملية تكوين الطلبة الحاملين لمشاريع مؤسسات ناشئة، بداية من 18 فيفري الجاري.

وسيشرف دكاترة مختصين في ريادة العمال والذكاء الاصطناعي على عملية التكوين على مستوى كل مؤسسة جامعية سجلت طلبتها. لإنشاء مؤسسات ناشئة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووضعت الوزارة رزنامة بداية من 18 فيفري إلى غاية 5 مارس لعملية التكوين. التي يجب أن تكون وفق مقاييس عالمية حسب ما أوصى به وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري شخصيا.

وكان الوزير قد شدد في العديد من المرات على ضرورة التركيز على المؤسسات الناشئة في الجامعات. حيث بعد تطور هذه الفكرة يتم إنشاء المخطط التجاري. الذي يقدم إلى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة التي تمنحهم وسام مشروع مبتكر .

وبعد حصولهم على الوسام يمكنهم كراء فضاء ينتجون فيه أفكارهم. وبفضله يتم منحهم سجل تجاري، ينشطون به لمدة سنة داخل الجامعة إلى غاية تحسين ظروفهم والخروج من الجامعة إلى مكان آخر. يوسعون فيه فكرتهم ويعملون على توظيف يد العاملة بعد نجاح مشروعهم المعرفي الإقتصادي.