إنطلاق تلقيح المقيمين بدور المسنين ضد الأنفلونزا الموسمية

إنطلقت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عمليات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية للمقيمين بدور المسنين بالتنسيق مع وزارة الصحة. في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الفئات الهشة.

وقالت وزيرة التضامن خلال إشرافها على إطلاق الحملة بدار الأشخاص المسنين بدالي ابراهيم بالعاصمة، أن هذه العملية تأتي بالتنسيق مع قطاع الصحة بعد إنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية للفئات الهشة بغية حماية صحتهم.

وأضافت أنها تصب في إطار حماية الفئات الهشة من مختلف الأمراض. وتقوم على التحسيس والوقاية وكذا مرافقة الخلايا الجوارية للقطاع للمصالح الصحية. مشيرة إلى أن هذه الحملة لا تقتصر على المقيمين بدور المسنين، بل تشمل كبار السن سيما بالمناطق النائية. فضلا عن العمال القائمين على خدمة المقيمين بدور المسنين.

وكانت حملة التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية للموسم 2023-2024 قد انطلقت الأحد الماضي. بعد اقتناء وزارة الصحة مليوني جرعة لقاح موجهة بالخصوص للفئات الاجتماعية الهشة. وستتكفل بعملية التلقيح وفق توجيهات وزارة الصحة كل المؤسسات المعتادة من مستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية والصيدليات الخاصة التي سبق وأن أسندت لها هذه المهمة. علما وأن اللقاح معوض من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لفائدة المصابين بالأمراض المزمنة والمناعية.

كما يتم تدعيم العملية بحملات تحسيسية تعمل على التوعية بمخاطر الأنفلونزا الموسمية على الفئات الضعيفة وتشمل الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل الربو, السكري, أمراض القلب. أو الحوامل والأشخاص ما فوق 65 سنة, وكذا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

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