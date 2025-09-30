إنطلاق تمرين افتراضي حول زلزال بقوة 7.5 درجات بالجزائر

إنطلق صبيحة اليوم بمقر الحماية المدنية التمرين التطبيقي حول المناورة الافتراضية تتمثل في زلزال ضرب منطقة افتراضية. وذلك في إطار إعادة التصنيف المرتقبة سنة 2026 وضمن الاستعدادات لفريق البحث و الإنقاذ في الأماكن الحضرية الجزائرية.

وتم اعطآء الإشارة لانطلاق التمرين التمثيلي على الساعة السابعة صباحاً يتمثل في زلزال ضرب المنطقة الافتراضية “ايكوزيوم “. قُدر بــ 7.5 على سلم الرشتر خلّف خسائر مادية و بشرية. وقد شارك في التمرين إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية و فريق البحث و الإنقاذ في الأماكن الحضرية (HUSAR.ALG) التابع للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل للحماية المدنية. تحت مراقبة اللجنة المكلفة بعملية التصنيف.

مجريات التمرين ستكون على ثلاثة حقول خاصة بالمناورات، تُجسّد و تحاكي وقائع المدينة الافتراضية التي ضرب بها الزلزال، وذلك على مستوى حقل مناورات في حي الحميز. حقل مناورات في الدار البيضاء، حقل مناورات في بلدية براقي.

وأضافت الحماية المدنية، أن التمرين يبقى متواصل إلى غاية يوم الأربعاء.