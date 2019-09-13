إنطلاق جلسة المصادقة على مشروعي قانوني الإنتخابات والسلطة المستقلة بمجلس الأمة

وافتتح الجلسة، رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل، ليقوم بعده وزير العدل حافظ الأختام ، بلقاسم زغماتي ، بعرض مشروع القانون العضوي للإنتخابات، ومشروع قانون السلطة المستقلة للإنتخابات، بالأغلبية.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني ، صادقوا امس الخميس ، على مشروع القانون العضوي للإنتخابات، ومشروع قانون السلطة المستقلة للإنتخابات، بالأغلبية.

و للاشارة ، فأنه لم يتم تعديل أي مادة من القانون العضوي المعدل والمتمم للإنتخابات.

كما لم يتم كذلك، إجراء أي تعديل على مشروع قانون السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، حسب ذات المتحدث.