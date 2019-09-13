إنطلاق جلسة المصادقة على مشروعي قانوني الإنتخابات والسلطة المستقلة بمجلس الأمة

انطلقت، اليوم الجمعة، جلسة المصادقة على مشروعي قانوني الإنتخابات والسلطة المستقلة للإنتخابات، بمجلس الأمة.
وافتتح الجلسة، رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل، ليقوم بعده وزير العدل حافظ الأختام ، بلقاسم زغماتي ، بعرض مشروع القانون العضوي للإنتخابات، ومشروع قانون السلطة المستقلة للإنتخابات، بالأغلبية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني ، صادقوا امس الخميس ، على مشروع القانون العضوي للإنتخابات، ومشروع قانون السلطة المستقلة للإنتخابات، بالأغلبية.
و للاشارة ، فأنه لم يتم تعديل أي مادة من القانون العضوي المعدل والمتمم للإنتخابات.
كما لم يتم كذلك، إجراء أي تعديل على مشروع قانون السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، حسب ذات المتحدث.
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