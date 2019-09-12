إنطلاق جلسة المصادقة على مشروعي قانوني الإنتخابات والسلطة المستقلة

انطلقت مساء اليوم الخميس، جلسة المصادقة على مشروعي قانوني الإنتخابات والسلطة المستقلة للإنتخابات، في المجلس الشعبي الوطني.

وافتتح الجلسة، والتي حضرها 251 نائبا، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، ثم أعطى الكلمة، لمقرر لجنة الشؤون القانونية والحريات للمجلس.

وتلى مقرر لجنة الشؤون القانونية والحريات، مقدمة عن التقرير التكميلي للقانون العضوي المكمل، الخاص بنظام الانتخابات.

وأعلن مقرر اللجنة، أن نواب المجلس قاموا بإجراء 4 تعديلات على القانون العضوي المكمل الخاص بنظام الانتخابات.

وأضاف ذات المتحدث، بأن النواب اقترحوا إجراء 3 تعديلات، على مشروع السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

كما اقترح النواب، إضافة مادة جديدة، تتمثل في إعداد برنامج لضبط العملية الانتخابية، وجمع الأصوات على المستوى البلدي والولائي.