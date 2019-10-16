إنطلاق جلسة محاكمة شبكة النصب على الحجاج

بوشرت على مستوى مجلس قضاء ميلة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة شبكة النصب والاحتيال والمشاركة فيه على الحجاج، ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وتتعلق المحاكمة، بقضية حج التأشيرة بالمجاملة، والتي خرجت للعلم شهر جويلية من العام 2018، وراح ضحيتها ما يزيد عن 80 مواطنا ومواطنة.

وراح المعنيون، ضحية النصب من طرف شبكة، منها صاحبة مكتب أعمال ببلدية وادي النجاظ وزوجها، وأئمة ومرشدات دينيات.

بالإضافة لشقيقة سيناتور منتخبة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة، وصاحب وكالة سياحية معتمدة من جيجل “العربي للسياحة والأسفار”.

ويتواجد رهن الحبس، صاحبة مكتب الأعمال، وإبني صاحب وكالة العربي للسياحة والأسفار، بعدما ادينوا في المحكمة الابتدائية.

وتتباين بقية إدانة المتهمين في قضية حج التأشيرة بالمجاملة، بين 6 أشهر موقوفة النفاذ و4 سنوات حبسا نافذا.