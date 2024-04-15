إنطلاق حجز التذاكر للحجاج مع الديوان الوطني للحج والعمرة

تنطلق اليوم الإثنين عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة. نحو البقاع المقدسة عبر “البوابة الجزائرية للحج” و تطبيق “ركب الحجيج”.

وحسبما أفاد به بيان للديوان، فإنه واستكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة. إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج و تطبيق ركب الحجيج. فإن عملية حجز التذاكر ستنطلق اليوم الاثنين 15 أفريل وذلك على مستوى مطارات وهران، قسنطينة، الأغواط، بشار، أدرار (تيميمون) على الساعة 21:00. و على الساعة 21:30 بالنسبة لمطار الجزائر العاصمة.

للإشارة، فإن الديوان الوطني للحج والعمرة، كان قد حدد تاريخ الـ15 أفريل. كآخر أجل لاستكمال الإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة الحج. حيث دعا إلى التعجيل باستكمال تلك الإجراءات، مع التأكيد على أن كل تجاوز للآجال المشار إليها سيؤدي إلى إلغاء دفتر الحج الخاص بهذا الموسم.