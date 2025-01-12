إنطلاق حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

إنطلقت مساء اليوم الأحد، مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الأمازيغية، في طبعتها الـ 5، بولاية تيميمون.

ويجري تسليم هذه الجائزة، في إطار الإحتفالات برأس السنة الأمازيغية الجديدة يناير 2975، بولاية تيميمون.

هذا وأشرف والي ولاية تيميمون، سونة بن عمر، والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، الهاشمي عصاد، على مراسيم ختم طابع بريدي يوثق الاحتفال بالطبعة الخامسة من جائزة رئيس الجمهوريـة للادب واللغة الامازيغية على مستوى قاعة المحاضرات السينما البلدية سابقا.