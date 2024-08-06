إنطلاق حفل تكريم المتفوقين الأوائل في الباك والبيام

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، على مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل في إمتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، دورة جوان 2024، بقصر الشعب.

وكرم الرئيس تبون، المتفوقين الأوائل في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وكذا المتفوقين في هذه الشهادات من أشبال الأمة، وذوي الهمم.

كما خص الرئيس تبوّن التلميذ المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن بتكريم خاص.

وبلغت نسبة النجاح في إمتحان شهادة التعليم المتوسط “دورة جوان 2024” على المستوى الوطني، 62.85 بالمائة.

وتحصلت التلميذة زغرار لينا على أعلى معدل وطنيا في شهادة التعليم المتوسط، بـمعدل 19.94. وهي متمدرسة من متوسطة محمد عزوز لولاية الأغواط.

أما صاحبة المرتبة الثانية وطنيا، فعادت إلى التلميذة خيتوس هديل بمعدل 19.92 من متوسطة داودي صالح برأس العيون بولاية باتنة.

فيما حلت التلميذة شهد نور الهدى في المرتبة الثالثة بمعدل 19.87 والمتمدرسة في متوسطة العقيد الحواس بولاية المسيلة.

وبلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا لهذه السنة 2024، 58.28 بالمائة.

وتحصل على المرتبة الأولى في البكالوريا، التلميذ مقران محمد أمين، بمعدل 19.62، ويقطن ببلدية حجوط ولاية تيبازة.

أما صاحبة المرتبة الثانية هي ماريا ايناس بمعدل 19.54 ومعدل المواد الاساسية 20 شعبة العلوم التجريبية من ولاية وهران.

في حين تحصلت التلميذة وصال أولم على معدل 19.52 من شعبة علوم تجريبية من ولاية خنشلة على المرتبة الثالثة وطنيا.