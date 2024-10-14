إنطلاق حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية غدا

أعلنت وزارة الصحة أن حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم 2024-2025. ستنطلق يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 و تستمر طيلة فترة الخريف و الشتاء.

وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية للفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمضاعفات، و هم: الأشخاص البالغون 65 سنة فما فوق، الأشخاص البالغون و الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة. بالإضافة كذلك إلى أمراض القلب،أمراض الرئة المزمنة، الاضطرابات الأيضية: مرض السكري، السمنة. وكذا أمراض الكلى، نقص المناعة المكتسبة أو الخلقية، سيما مرضى خضعوا لزرع الأعضاء أو الأورام الكامنة. أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أو انعدام الطحال، فقر الدم المنجلي، النساء الحوامل، مهنيو الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن مراعاة تجديد التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية سنويا بالنسبة للأشخاص المعرّضين للخطر. لأن فيروس الأنفلونزا يخضع لتغيرات مع كل موسم أنفلونزا. و يتم تعديل اللقاحات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وفقا للفيروسات المنتشرة.

كما ذكر البيان، أن اللقاح المضاد للأنفلونزا يتوفر في مراكز التلقيح المعتادة للمؤسّسات الصحية العمومية، أين يعطى مجانا، و كذا الصيدليات حيث يتم تعويضه من قبل الضمان الاجتماعي لكبار السن و المصابين بأمراض مزمنة.