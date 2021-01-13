إنطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في الأردن

إنطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الأردن، اليوم الأربعاء، بعد وصول كميات من لقاح “سينوفارم” الصيني، ولقاح “فايزر- بيونتيك.

وتم أمس الثلاثاء، إرسال 10 آلاف رسالة نصية لأفراد سجلوا في منصة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتشمل الدفعة الأولى من البرنامج الأردني للتطعيم، نحو 68 ألف شخص.

وكان وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، قد أوضح في وقت سابق، أن برنامج التطعيم يراعي الأولويات المتبعة عالميا.

ويتم تطعيم كبار السن والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا لهذا الفيروس والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.