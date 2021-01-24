إنطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في مصر

إنطلقت اليوم الأحد، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مصر، بإستخدام لقاح شركة “سينوفارم” الصينية.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن إطلاق حملة التلقيح، من داخل أحد مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وذكرت الوزيرة في مؤتمر صحفي نظم بالمناسبة، تعداد الفئات المتلقية للجرعات بدءا بالأطقم الطبية المواجهة للوباء ثم الأطقم الطبية العادية.

ليليها تطعيم كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة، وصولا إلى المواطنين العاديين.

هذا وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، إن مصر ستبدأ في حملة التلقيح باستخدام اللقاح الصيني، اليوم الأحد.

ووصلت أول شحنة من اللقاح الى مصر في ديسمبر وشملت 50 ألف جرعة.