إنطلاق حملة الحرث والبذر لموسم 2025/2024 من سطيف

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، إشارة إنطلاق حملة الحرث و البذر لموسم 2025/2024. من المستثمرة الفلاحية قريشي العمري بولاية سطيف.

ويشرع يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية اليوم الثلاثاء في زيارة عمل و تفقد لولاية سطيف. أين أعطى إشارة انطلاق حملة الحرث و البذر للموسم الفلاحي 2024_2025. كما سيقوم الوزير بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بسعة 5000 طن ببلدية بازر الصخرة، إضافة إلى معاينة مستثمرات ومشاريع فلاحية حيوية أخرى.