إنطلاق حملة الحصاد والدرس للسلجم الزيتي لموسم 2020-2021

تنطلق اليوم أول حملة وطنية للحصاد والدرس الخاصة بزراعة السلجم الزيتي لموسم 2020-2021 في العديد من ولايات الوطن.

وأفاد بيان لوزارة الفلاحة، فإن الحملة ستنطلق اليوم الإثنين بولاية الوادي بحضور السلطات المحلية و إطارات من الوزارة الوصية.

وأوضح البيان، أن الوزير أسدى تعليمات صارمة لمرافقة الفلاحين لإنجاح هذه الحملة الأولى من نوعها في تاريخ القطاع.

وكشف المصدر، أن الوزارة، هيّأت جميع الظروف للتكفل بالمحصول، بما في ذلك توفير حاصدات تم تعديلها لحصاد السلجم الزيتي.

كما تم تشكيل لجان توجيهية على المستوى المركزي والمحلي لمتابعة العملية في الميدان.

وأكد البيان، أن السلجم الزيتي يعتبر من المحاصيل الصناعية (النباتات الزيتية والسكرية والذرة وغيرها) التي تعتزم الجزائر تطويرها خلال السنوات الأربع القادمة بهدف تقليص وارداتها، لا سيما من الزيوت الغذائية والسكر والأعلاف.

وأفادت الوزارة، أنه تم تخصيص مساحة تفوق 3 آلاف هكتار لزراعة السلجم الزيتي للموسم الحالي (2020 -2021)، منها حوالي ألف هكتار موجهة لإنتاج البذور لغرض تلبية إحتياجات المواسم القادمة.