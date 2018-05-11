إنطلاق حملة تحسيسية لتفادي حرائق الصيف بقسنطينة

أعلنت بالأمس مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة، عن انطلاق الحملة التحسيسية الخاصة بالحد من حرائق الغابات خلال الصيف القادم.

وبحسب مصادر من المديرية الولائية ،فإن المبادرة جاءت بالتنسيق مابين مصالح مديرية الفلاحية، ومحافظة الغابات لذات الولاية.

تدخل الحملة في إطار البرنامج المسطّر من طرف مصالح الحماية المدينة بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين والذي سيستفيد منها الفلاحون بشكل خاص.

سيتم من خلال هذه الحملة تقديم الإجراءات والتدابير التي من الواجب إتخاذها في المحافظة على الثروة النباتية والغابية

إضافة الى الحرص على توسيع دائرة التحسيس والتوعية في هذا المجال.

وتهدف الحملة التي ستدوم لأيام، المحافظة على الطبيعة مع تقويم بعض السلوكيات السلبية، خاصة في مايتعلق بالرمي العشوائي للنفايات.

وكذا رمي الردوم والقطع العشوائي للأشجار.

نشاط الحملة سيستمر على مدار الأسبوع القادم بمشاركة الفاعلين من درك وأمن وطنيين، ومديريات ولائية، وجمعيات المجتمع المدني.