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إنطلاق حملة تلقيح لفائدة عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

بقلم نادية بن طاهر
إنطلاق حملة تلقيح لفائدة عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
تلقيح عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
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انطلقت اليوم الأحد، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، لفائدة عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وذوي حقوقهم وكذا المتقاعدين وذوي حقوقهم.

وحسب بيان للشركة، انطلقت العملية، على مستوى المركز الطبي “CMS” التابع للشركة بالمديرية الجهوية للجزائر بداية من اليوم الأحد.

وتم تنظيم هذه الحملة، من طرف المديرية المنتدبة للنشطات الطبية وسيتم تعميمها على مستوى كافة المراكز الطبية الاجتماعية “CMS” التابعة للشركة.

للتذكير، فإن عملية تلقيح عمال الشركة، انطلقت سابقا، من ناحية قسنطينة يوم الأربعاء 14 جويلية 2021، ومن ناحية عنابة يوم الخميس 15 جويلية 2021.

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