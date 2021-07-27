إنطلاق حملة تلقيح لفائدة 47 ألف عامل بقطاع الشباب والرياضة

أشرف وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، ووزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، اليوم الثلاثاء، على انطلاق حملة تلقيح واسعة لفائدة 47 ألف عامل وعاملة بقطاع الشباب و الرياضة على المستوى الوطني.

وحسب بيان للوزارة، فقد ثمن بن بوزيد، هذه المبادرة التي تندرج في إطار التعاون والتنسيق بين قطاع الصحة وجميع القطاعات، لاسيما قطاع الشباب والرياضة، من أجل التوعية والتحسيس بأهمية أخذ جرعات اللقاح لسلامة المواطنين والمواطنات، وكذا ضرورة التحلي باليقظة والالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية لقطع سلسلة انتشار فيروس كوفيد 19.

وشهد اليوم الأول من حملة التلقيح المنظم على مستوى قاعة حرشة حسان، إقبالا واسعا من عمال قطاع الشباب والرياضة لأخذ اللقاح. واستحسن الحاضرون المبادرة وعبّروا عن ارتياحهم للظروف التي سادت العملية، متمنين السلامة لجميع فئات المجتمع. رافعين نداء ارتداء الكمامة واحترام تعليمات التباعد الاجتماعي من طرف الجميع، حسب ذات البيان.