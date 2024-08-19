إنطلاق حملة لتنظيف الشواطئ إبتداء من الغد

أعلنت الوكالة الوطنية للنفايات، عن إطلاق حملة توعوية وتحسيسية حول تبني سلوكيات بيئية لتحسين تسيير نفايات الشواطئ، مرفوقة بحملة تنظيف للعديد من الشواطئ بعدة ولايات، إبتداء من يوم غد الثلاثاء.

وحسب بيان للوكالة، تأتي هذه المبادرة، تجسيدا لاستراتيجية وزارة البيئة والطاقات المتجددة. وتفعيلا لواحدة من مهامها الأساسية، المتمثلة في التوعية والتحسيس. وكذا تزامنا مع موسم الاصطياف الذي يعرف اقبال كبير للمصطافين للوجهة الساحلية والشواطئ على وجه الخصوص.

وستكون هذه الحملة التوعوية والتحسيسية، مرفقة بحملة تنظيف للحفاظ على أماكن الاستجمام والتقليل من النفايات. وستحمل شعار “راهو جا الصيف، خلي البحر نظيف”.

وستمس هذه الحملة عدة ولايات ساحلية، وذلك إبتداء من يوم غد الثلاثاء، 20 أوت. لتستمر إلى غاية 3 سبتمبر القادم، حسب ذات البيان.

برنامج حملة تنظيف الشواطئ

وستكون الانطلاقة على مستوى شاطئ الصخرة السوداء بولاية بومرداس يومي 20 و21 أوت 2024. لتحط الرحال يومي 22 و23 أوت بشاطئ “الشنوة” بولاية تيبازة.

ثم ستحط الرحال بشاطئ الصابلات بولاية الجزائر العاصمة، يومي 24 و25 أوت. ويومي 27 و28 أوت بشاطئ “صلامندر” بولاية مستغانم. ويومي 30 و31 أوت بشاطئ “الاندلسيات” بولاية وهران. وكذا يومي 02 و03 سبتمبر 2024 بشاطئ سيرايدي بولاية عنابة.

وستضم الحملة برنامج ثري ومتنوع من عروض مسرحية مسلية وهادفة، ونشاطات توعوية وترفيهية، وورشات بيداغوجية. بهدف الحث على تبني سلوكيات بيئية من أجل تحسين تسيير نفايات الشواطئ.