إنطلاق دروس الدعم للتلاميذ المقبلين على إمتحاني الباك والبيام

شرعت المؤسسات التربوية، اليوم الأحد، في إستقبال التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، وذلك تزامنا مع الاسبوع الاول من العطلة الربيعية.

ودأبت الوزارة، على برمجة دروس الدعم خلال الأسبوع الأول من عطلتي الشتاء والربيع.

وتعد هذه الدروس، فرصة للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات المدرسية الوطنية، من أجل استدراك النقائص المسجلة لديهم في مختلف المواد الدراسية لاسيما الاساسية منها.

وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد أكد مؤخرا على ضرورة فتح المؤسسات التعليمية أمام التلاميذ خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع للاستفادة من حصص الدعم والمراجعة المبرمجة.