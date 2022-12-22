إنطلاق دروس الدعم هذا الأحد لهذه الفئات

تنطلق هذا الأحد وعلى مدار أسبوع كامل، دروس الدعم لفائدة تلاميذ الرابعة متوسط والثالثة ثانوي.

وتخص مواد اللغات الأساسية في مرحلة التعليم المتوسط والمواد المميزة لشعب السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

ووجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني أمرتهم من خلالها بإعلام الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث بضرورة الشروع في تقديم دروس الدعم للتلاميذ.

وطالبت الوزارة من مديريات التربية إيلاء أهمية بالغة لهذه الدروس خاصة بالنسبة لهذا الفصل الذي يعتبر من أطول فصول السنة .

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الوزارة كلفت مفتشي المواد إضافة إلى الأساتذة المكونين وكذا مديري المؤسسات، بتقديم الدروس حسب الحاجة. وهذا في حال عدم التحاق الأساتذة للقيام بهذه الدروس .

وأكدت التعليمة، أن الجدول الزمني المخصص لكل مؤسسة تربوية يكون حسب التقسيم الذي يراه مدير المؤسسة مناسبا. باعتبار أن العديد من الأساتذة سيضطرون خلال هذا الفصل إلى تعويض دروس عطلهم المرضية ان كانت الدروس والدعم في وقت واحد.

وقد عمدت العديد من المؤسسات التربوية إلى إعلام الأساتذة بضرورة تسجيل حضورهم بداية من 18 ديسمبر الجاري. وهذا حسب البرنامج الذي يتكفل مدير المؤسسة بإنجازه، قصد السماح لكل التلاميذ من الاستفادة من هذهالدروس.

وتشير التعليمة الى ان الوزارة شددت في تعليمتها الموجهة إلى المديريات على ضرورة الالتزام بهذه الدروس. كما أكدت أن المتغيبين ستسلط عليهم عقوبات تصل حتى الخصم من الأجر. إضافة إلى حرمانهم من منحة المردودية التي يتقاضونها.

وجددت الوزارة تأكيدها على أنه لا بد من إعلام الأولياء، عن طريق عقد اجتماع تحسيسي لجمعية أولياء التلاميذ. مع توجيه مراسلة مكتوبة موجهة لكل ولي لإعلامه بأهمية الدعم البيداغوجي وأهدافه وكيفية تنظيمه وما ينجر عنه من منفعة في تحضير الامتحانات الرسمية.

في حين ذكرت التلاميذ بضرورة إحضارهم ترخيص كتابي موقع من قبل أوليائهم، للسماح لهم بالمشاركة في حصص الدعم المؤطرة أو المراجعة ضمن أفواج.