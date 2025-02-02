إنطلاق دفع تكاليف الحج.. إصدار أول تأشيرة في الـ18 فيفري

أعلن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة طاهر برايك، أن عملية دفع تكاليف الحج لعام 2025 ستنطلق اليوم الأحد عبر مختلف وكالات بنك الجزائر المتواجدة في جميع ولايات الوطن.

وأضاف برايك خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أن قيمة تكاليف الحج هذه السنة تقدر بـ 84 مليون سنتيم شاملة لتذكرة السفر. منها 67 مليون سنتيم مخصصة لتكاليف الخدمات وكافة المستحقات. داعيا الحجاج إلى التوجه لوكالات بنك الجزائر على مستوى ولايات سكنهم. من أجل تسديد هذه المستحقات، وهي العملية التي ستستمر إلى غاية الـ28 من الشهر الجاري.

وكشف المتحدث، عن إتخاذ بنك الجزائر لكافة الإجراءات العملية من أجل البدء في دفع منحة الحج المقدرة بـ1000 دولار. في إطار قرار رئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الحج وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في كنف الراحة والكرامة والرفاهية.

وأعلن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أنه من المتوقع إصدار أول تأشيرة حج هذه السنة في الـ18 فيفري، على أن تستمر العملية حتى شهر أفريل. مشيرا إلى التعاون والتنسيق المثمرين في مجال التنظيم بين الديوان الوطني للحج والعمرة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية و وزارة الصحة. والذي ساهم في تقليص فترة إصدار التأشيرات إلى نصف يوم بدلا من أسبوع كما كان في السابق. وذلك بفضل التحسينات التي أدخلت على النظام الرقمي الوطني الذي يديره خبراء جزائريون.

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