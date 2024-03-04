إنطلاق دورة تكوينية لفائدة الإعلاميين الرياضيين

أشرف وزير الإتصال الدكتور محمد لعقاب، اليوم الإثنين، على افتتاح الدورة التدريبية المركزة ”التقديم التلفزيوني الاخباري والبرامجي وادارة الاستوديوهات التحليلية الرياضية”.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير، أن عملية التكوين، ينبغي أن تكون عملية مستمرة وغير متوقفة.

موضحا أن عملية التكوين، لا تعني بأن المعنيين بالدورة التكوينية ناقصين، ولكن وفي كل دول العالم، فإن عملية التكوين عملية مستمرة. لأن الوسائل والمشاكل والجمهور المتلقي يتطور ويتغير لذلك يتعين على الصحفي أن يتغير كذلك بالتكوين.

وأشار الوزير، إلى أنه وفي قانون الإعلام الجزائري، هناك مادة واضحة وصريحة لإلزامية التكوين للمؤسسات الإعلامية.

وأضاف لعقاب، بأن المؤسسات الإعلامية الجزائرية مؤسسات هشة من الناحية المادية، لذلك قررت الوزارة أن تتكفل بالتكوين.

ولفت الوزير، إلى أن عملية التكوين يستفيد منها الصحفي، كما تستفيد منها المؤسسات الإعلامية، والتي ستتحصل على شهادة وتحاسب عليها عند سلطة الضبط.

وقال الوزير، أن مصالحه شرعت في عملية التكوين بمناسبة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز. أين تم تكوين 300 صحفي في مجال الطاقة والغاز، على مدار أسبوع بمعهد المحروقات ببومرداس.

وأضاف أنه تم قبلها تكوين 10 صحفيين في مجال البورصة، وبعد رمضان سيتم تكوين صحفيين في المجال الإقتصادي. وبالضبط بمجال تحليل البيانات وتحليل المعطيات وغيرها.

وفي الأخير، قال وزير الاتصال أن هذه الدورة التدريبية للإعلاميين الرياضيين، تشمل 50 صحفي، منهم 25 بالمائة من الإعلام العمومي.