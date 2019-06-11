إنطلاق رحلات الخط البحري “الجزائر – تامنفوست” اليوم الثلاثاء

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه تم تقديم تاريخ استئناف خط النقل الحضري البحري الجزائر- تامنفوست إلى اليوم الثلاثاء بدلا من يوم الخميس.

وبخصوص برنامج الرحلات فقد تم برمجة أربع رحلات يومية “ذهاب” من العاصمة وأربع رحلات أخرى “إياب” انطلاقا من ميناء تامنفوست.

وقد تم تحديد توقيت إنطلاق الرحلة البحرية من العاصمة على الساعة التاسعة صباحا “9سا00″، ثم على الساعة الحادية عشر صباحا “11سا00”.

أما بخصوص الظهيرة فإن توقيت الرحلات سيكون على الساعة 14سا00 و 16سا00.

و سيكون انطلاق الرحلات من ميناء تامنفوست على 10سا00 و 12سا00 و 15سا00 و 17سا00.

وحددت قيمة التذاكر بـ 200 دينار بالنسبة للكبار و 100 دينار بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة.