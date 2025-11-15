إنطلاق صالون الأعراس الجزائرية بمونتريال

انطلقت أمس الجمعة، فعاليات صالون الأعراس الجزائرية بمونتريال في طبعته الثالثة، وسط حضور لافت من الجالية الجزائرية والمهتمين بالثقافة الجزائرية.

وقد تميّز اليوم الأول بأجواء احتفالية مميزة، حيث قُدّم حفل زفاف استعراضي جمع بين الأصالة واللمسة العصرية. من تنظيم الفنانة أسماء علاء وفرقتها الموسيقية.

وشهدت سهرة الافتتاح برنامجًا متنوعًا شمل عشاءً فاخرًا بنكهات جزائرية. إضافة إلى عروض فنية أعادت إحياء تقاليد وعادات العرس الجزائري. إلى جانب موكب الأزواج الذي أضفى على الأمسية طابعًا احتفاليًا جاذبًا.

وقد امتلأت القاعة عن آخرها بعد الإقبال الكبير على الحجز المسبق.

وبعد نجاح اليوم الأول، يستعد الصالون لاستقبال زواره من جديد يوم غد الأحد. الذي سيُخصَّص لافتتاح معرض وسوق مبيعات مخصص للمهنيين في مجال تنظيم الاعراس. ولكل من يهتم بالفن والثقافة الجزائرية.

وسيكون المعرض التجاري والمهني مفتوح أمام جميع الحرفيين والتجار المحليين دون استثناء في مجالات متعددة على غرار فن الطهي، والازياء التقليدية الجاهزة، الحرف والصناعات التقليدية، الديكور، التجميل وغيرها من خدمات تنظيم الاعراس.

ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز حضور التراث الجزائري في كندا، وإتاحة فضاء للتلاقي بين المهنيين والزوار. في أجواء تجمع بين العراقة والحداثة.

وتُقام الفعالية بساحة فوغ في مونتريال، حيث يُتوقع أن يشهد اليوم الثاني إقبالًا أكبر بعد النجاح الذي حققته سهرة الافتتاح.