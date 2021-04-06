إنطلاق صالون الإعلام حول السرطان

تحتفل الجزائر، باليوم العالمي لمكافحة السرطان، حيث تم تنظيم صالون الإعلام حول السرطان، أيام 6 و7 و8 أفريل الجاري.

وبهذه المناسبة، أعلن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، إن هذا الصالون سيكتسي طابعا رسميا إبتداءً من هذه السنة.

وأوضح الوزير، إن هذا الصالون، يمثل ملتقى لمهنيي الصحة وعامة المواطنين، ويتناول موضوع السرطان.

مذكرا بالأهداف الرئيسية لهذا الصالون والتي تتمثل في إعلام وتوعية السكان على دور الوقاية والحفاظ على الصحة من خلال تطوير وسائل الوقاية من السرطان ومكافحة.

بالإضافة إلى إشراك جميع المتدخلين في هذا المجال، خاصة المجتمع المدني.

وكذا إعلام السكان حول وسائل التشخيص وعلاج السرطان السائدة في الجزائر.

وأضاف بن بوزيد، إن الصالون يشكل فرصة للسكان للقيام بإستشارات متخصصة وفحوصات بيولوجية مجانا.

حيث تم توفير ثلالثة عيادات متنقلة، طيلة أيام الصالون.

بالإضافة إلى برمجة ورشات تكوينية وإعلامية لفائدة مهنيي الصحة وكل السكان.