إنطلاق عدة عمليات تصدير لمنتجات محلية نحو العالم 

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الجمعة، عن إطلاق عدة عمليات تصدير لمنتجات محلية نحو أسواق إفريقية، آسيوية وأوروبية.

وأشرف المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، ممثلا للوزير كمال رزيق، رفقة والي ولاية تندوف، مصطفى دحو على هذه العملية.

وحضر هذه العملية عدد من السفراء المعتمدين لدى الجزائر لكل من النيجر، كوت ديفوار، غينيا، سيراليون وبوركينا فاسو، إضافة إلى القائمين بالأعمال لدى سفارات غينيا بيساو، السنغال، نيجيريا، موريتانيا وغانا.

وحسب بيان الوزارة، وتم إعطاء اليوم الجمعة إشارة انطلاق 33 شحنة تصديرية نحو موريتانيا.

وشملت هذه العملية التصديرية منتجات متنوعة، من بينها مواد البناء، المواد الغذائية، التمور، المواد البلاستيكية، إضافة إلى المنتجات الكهرومنزلية.

كما شارك 10 متعاملين اقتصاديين، في خطوة تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية على ولوج الأسواق الإقليمية وتعزيز حضور المنتوج الجزائري خارجياً.

هذا وأشرفت رئيسة ديوان وزارة التجارة وترقية الصادرات من ولاية البليدة على انطلاق عملية تصدير شحنة من المواد المنتجة محليا. وذلك بحضور إطارات محلية في البليدة.

وحضر هذه العلمية ممثلون عن السلك الدبلوماسي لدول إفريقية، بكل من نيجيريا، السنغال، النيجر، بوركينافاسو، كوت ديفوار وسيراليون.

وتستمر العملية إلى غاية الـ 27 من الشهر، على أن تكون الفرصة لعمليات تصدير أخرى في المستقبل القريب.

كما شملت شملت مواد صيدلانية وغذائية وفلاحية مثل زيت الزيتون ومشروبات وعصائر، ومواد تجميل.

هذه المواد المنتجة محليا موجهة نحو أسواق دول إفريقية، دول بشمال حوض المتوسط وأخرى عربية آسيوية.